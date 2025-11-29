Никола Цолов направи феноменално състезание в дебюта си в спринт във Формула 2.
Това се случи в надпреварата за Гран при на Катар, която се провежда на пистата "Лусаил".
18-годишният пилот на "Кампос Рейсинг", който получи шанс да стартира във Ф2 още в края на този сезон, заменяйки Пепе Марти, се възползва максимално от шанса, който получи.
Цолов беше четвърти на стартовата решетка, но още в началото мина пред сина на легендата Хуан Пабло Монтоя - Себастиян и до предпоследната обиколка запази позицията си в състезание, провело се в 23 обиколки, в което на два пъти влезе кола за безопасност. Тогава обаче той бе избутан от Рафаел Виягомес, което изхвърли Никола от пистата, но българинът успя да се върне и завърши 10-и.
Победител днес стана Ричард Вершор от МП Моторспорт. Второто място зае Джошуа Дюрксен от AIX Рейсинг. Трети остана мексиканецът Виягомес.
Утре е основното състезание, в което "Българския лъв" ще стартира от 7-а позиция, която спечели вчера в квалификацията.
Уникален Никола Цолов изтърва Топ 3 в дебютен спринт във Формула 2
© FB: FIA Formula 2
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
