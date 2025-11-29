Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
ЦСКА спечели визитата си на Спартак Варна с 4:0 в мач от 17-и кръг на Първа лига. "Червните" си решиха срещата още през първата част. Бруно Жордао откри за гостите в 18', а Джеймс Ето'О удвои преднината им в 34' с красив гол извън наказателното поле. Столичани уцелиха и две греди през първите 45 минути.

Крайният резултат оформи Леандро Годой с две попадения в 70' и 77'.

Отборът на Христо Янев се изкачи до 4-то място във временното класиране с 28 точки, докато възпитаниците на Гьоко Хаджиевски са 12-и със 17 точки.