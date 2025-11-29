Срещата на ст. "Спартак" завърши 4:0 за столичани.
"Трудно е да се говори след домакинска загуба с 0:4. ЦСКА стоя много по-добре от нас, заслужено ни победи, показа класа. Мачът започна интересно, с голови положения и в двете посоки. Трябваше да бъдем готови за удари отдалеч от халфовете. ЦСКА игра без класически крила, затова опитах да разместя футболистите в първите 10-15 минути, за да покриваме хората си. Първите два гола дойдоха с удари извън наказателното поле, които са трудни за всеки вратар. На полувремето искахме да променим нещо, затова се разбрахме да не оставяме свободни хора в средата на терена. До третия гол опитвахме да вкараме гол, за да направим мача интересен, но след това се видя, че не може да се върнем. Нещата на ЦСКА тръгнаха, ние нямаше как да им се противопоставим. Лозен беше с температура, Петрашило беше наказан, но не търся вината в играчите, които ги замениха. Първото полувреме имахме 2-3 положения. Шанде, Берна, Дамян Йорданов имаха шансове за гол, но не успяхме да вкараме. На полувремето казах на играчите, че не трябва да сме себични и да търсим хората в най-добри позиции. Надявам се да имаме сили, всички знаем, че започнахме сезона без нормална подготовка. Момчетата дават всичко от себе си, но се надявам да не падаме психологически. Не сме гранд, но опитваме да бъдем стабилни. Заслужено загубихме мача, защото направихме много грешки, трябва да играем по-умно психологически и тактически. Съжалявам, извинявам се на многото фенове, които дойдоха да ни подкрепят, но наистина е много трудно“, сподели Хаджиевски.
Гьоко Хаджиевски: Когато нещата за ЦСКА потръгнаха, нямаше как да им се противопоставим
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: FC Spartak Varna
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
11-те на Берое и Спартак
21.11
Още от категорията
/
Филип Кръстев: В българските школи от 12-годишни не правим нищо, заради корупция футболът ни е на това ниво
19.11
Държава с по-малко население от Област Варна и Област Пловдив, с шанс за бараж за Мондиал 2026
16.11
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.