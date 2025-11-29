Старши треньорът на, говори след загубата на неговия тим от"Трудно е да се говори след домакинска загуба с 0:4. ЦСКА стоя много по-добре от нас, заслужено ни победи, показа класа. Мачът започна интересно, с голови положения и в двете посоки. Трябваше да бъдем готови за удари отдалеч от халфовете. ЦСКА игра без класически крила, затова опитах да разместя футболистите в първите 10-15 минути, за да покриваме хората си. Първите два гола дойдоха с удари извън наказателното поле, които са трудни за всеки вратар. На полувремето искахме да променим нещо, затова се разбрахме да не оставяме свободни хора в средата на терена. До третия гол опитвахме да вкараме гол, за да направим мача интересен, но след това се видя, че не може да се върнем. Нещата на ЦСКА тръгнаха, ние нямаше как да им се противопоставим. Лозен беше с температура, Петрашило беше наказан, но не търся вината в играчите, които ги замениха. Първото полувреме имахме 2-3 положения. Шанде, Берна, Дамян Йорданов имаха шансове за гол, но не успяхме да вкараме. На полувремето казах на играчите, че не трябва да сме себични и да търсим хората в най-добри позиции. Надявам се да имаме сили, всички знаем, че започнахме сезона без нормална подготовка. Момчетата дават всичко от себе си, но се надявам да не падаме психологически. Не сме гранд, но опитваме да бъдем стабилни. Заслужено загубихме мача, защото направихме много грешки, трябва да играем по-умно психологически и тактически. Съжалявам, извинявам се на многото фенове, които дойдоха да ни подкрепят, но наистина е много трудно“, сподели Хаджиевски.