Шампионът на България по футбол от последните 14 години Лудогорец подкрепи двете легенди на българския футбол - Любослав Пенев и Борислав Михайлов, които се борят с коварни заболявания в момента. 

"ПФК Лудогорец изразява своята искрена подкрепа към Борислав Михайлов и Любослав Пенев, които в момента преминават през сериозни изпитания.

В тези трудни моменти сме заедно с тях и близките им, като отправяме пожелания за сила, упоритост и успешно възстановяване", написаха разградчани в социалните мрежи.