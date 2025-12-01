, олимпийски, световен и европейски шампион по вдигане на тежести за мъже, пред "Фокус".(Интервюто бе записано преди пресконференцията, в която 21-годишната ни звезда подписа договор с Българска федерация по вдигане на тежести).- Да, много се радвам, че съм тук отново. Пак съм спортист на месеца за пореден път и се радвам, че се оценява това нещо. Радвам се да ви видя и вас (журналистите) и да коментираме важните въпроси, да споделя плановете си за подготовката. Покрай мене е доста интересно в последно време.- Получил съм си премията и допълнителната премия за супер големи успехи, като договор все още не съм подписал, и там има още допълнителни средства. Но премията и допълнителната премия съм си ги получил, да. Даже наскоро ги получих.- Ами с договора, сега тепърва мисля да го коментирам сега и пред колегите, но все още никаква комуникация не сме имали, така че ще коментираме тепърва. Мисля, че сега ще стават интересни неща и във Федерацията. Доколкото дочувам моят приятел, мога да кажа, Асен Златев ще се кандидатира и той за президент на Федерацията, като аз напълно го подкрепям, и тепърва сега ще споделям неща относно договора, относно работата ми с Федерацията. Знаем, имам доста предложения от чужди страни, които сега съм ги стопирал и ги държа да чакат.- Те са ме чакали 4 години, тъй че могат да чакат. Имат доста голямо желание да състезавам за тях, но аз до последно искам да съм си в България. Сега вече обстоятелствата какви са, тепърва ще се вижда. Ние, като цяло, се борим, за да може нашата Федерация да създава още кадри, да работи, да заработи, тъй като в момента не виждаме нещо такова.- Все още не съм подписал договор, вече е краят на годината. Договорът е много важен за самото спокойствие на всички, тъй като хората си мислят, че аз ще заминавам за друга страна. И в крайна сметка, аз твърдо искам да остана тук. Понякога трябва да взимам такива решения, трябва да заявявам твърдо. Но Стефан Ботев не смятам, че ще се кандидатира за следващите избори за президент на нашата Федерация, тъй като няма никакво движение, няма нито един спонсор във Федерацията. Никаква работа няма, нямаме успехи и т.н. Медалите от Световното първенство - имаме в движение един медал и моите медали, като аз за подготовката си съм си похарчил аз средствата. Отделно не можеше да обезпечи мен, трудна комуникация с Министерството на спорта, трудна комуникация с мен, а в момента това са важни неща за нашата Федерация, тъй като все пак бюджетът идва на фона на успехите. Успехите ги нося аз, и в крайна сметка не е маловажно това нещо.- Общо събрание ще има на 15 декември, и тогава ще се разбере кой е президент на Федерацията и т.н. Но дори и да подпиша договора си, това определено няма да е благодарение на Стефан Ботев или на кандидат-президента Стефан Ботев. Това ще е благодарение на моя треньор Павел Христов, който неговият баща е създал мен. Той пък, синът му, впоследствие задържа клуба ни, президента ни на клуба, който пак впоследствие така направи нещата, че нашият клуб да не усети, че Федерация няма и да върви процеса на работата. И всички тези неща, които се случват, заради това нещо ще го направя. Асен Златев, който помагаше в подготовките ми. Ако подпиша договора си, това ще е благодарение на тях, защото аз обичам България и искам да остана с тях и те са ми показали защо трябва да я обичам. И за България бих направил тази крачка. Но все пак все още задържам нещата, нищо не се знае. Виждаш в какви обстоятелства ме поставят и натиск от всяко едно място. И в крайна сметка, ако не може да се върви към правилен процес на работа, аз ако не мога да си развивам кариерата, ако не мога да печеля медали, защото тази година беше трудно, благодарение на ръководството на Федерацията и н.т.- Никакъв проблем не е. Аз се нагласям според световните правила по вдигане на тежести. Затова сме спортисти, да се съобразяваме с правилата, да направим една честна битка. Сега, следващото предизвикателство ще бъде Европейското първенство. И това е – каквото е, такова. Аз като цяло нямам проблем с качването на килограми. И 95 кг мисля, че ще е една много конкурентна категория. Смятам, че всичко това се прави с цел категориите да стават все по-конкурентни и по-конкурентни.- Ами те, битките, са преди Лос Анджелис. Нашите събирания на квоти отиват в "Топ 8" резултатите. В смисъл, на последното състезание преди Олимпиадата, ако си на 8-ма позиция в ранглиста, някой може да те измести. Така че има много-много битки преди това. А и подготвените във вдигането на тежести дали са 8, дали са 10, ние трябва да си гледаме тежестите, трябва да си гледаме играта. Със сигурност ще има по-голямо спокойствие, но пък ще бъде едно по-бързо състезание, в което трябва да се вдигат щанги за време. И това си има плюсове и минуси.- И аз благодаря.