Никола Цолов поздрави настоящия си съотборник в тима на "Кампос Рейсинг" във Формула 2 - Арвид Линдблад, който днес бе обявен за ново попълнение на Racing Bulls във Формула 1 за сезон 2026.
"Поздравления, братко. Беше пътешествие и се радвам да споделя като твой съотборник последното ти състезание във Формула 2", написа Цолов в "story" в социалните мрежи, добавяйки снимка на двамата от ранните им години.
Припомняме, че Цолов стана вицешампион във Формула 3 този сезон, след което обяви, че от следващия ще бъде част от Формула 2, а до края на този получи шанс да участва в последните два състезателни уикенда във Ф2, заемайки мястото на Пепе Марти. "Българския лъв" е съотборник с Линдблад в "Кампос Рейсинг" за отминалата надпревара за Гран при на Катар и финалната - този уикенд в Абу Даби.
В края на миналата година Цолов даде ексклузивно интервю за "Фокус" по време на наградите "Спортен икар", в което говори за приятелството с Арвид Линдблад. Двамата бяха сред най-младите шампиони във Формула 3 през сезон 2024.
"Аз се състезавам с него от много ранна възраст в картинга и сме доста близки приятели. Двамата сме си много близки приятели. С него поддържаме връзка през цялото време. Надявам се в бъдеще и двамата да имаме шанса да се състезаваме отново заедно и може би в един и същ отбор", заяви тогава Цолов пред нашата медия.
От тогава насам двамата прогресираха осезаемо като Линдблад вече е във Формула 1, а Цолов - във Формула 2.
