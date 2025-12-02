Българинът Русев се включи в протестите насред Световната федерация по кеч
Пловдивчанинът заяви, че не остава безучастен независимо, че е далеч от дома.
В момента Миро, който е известен с прозвището си "Русев" в Световната федерация по кеч (WWE), е част от турнира "Survivor Series".
"Не мога да съм в Пловдив, не мога да съм София, не мога да съм във Варна, за да протестирам, но всеки е свободен да протестира там, където е и аз избирам да го правя тук", заяви "Българския брут" в "story" в профила си в Instagram.
Припомняме, че Миро се прости с надеждата да играе на ринга с най-титулувания кечист в историята - Джон Сина в последния му дуел на ринга.
Пловдивчанинът загуби от доскоро държащия световната титла Джей Усо в четвъртфинален двубой от турнира "Последният път е сега".
Това се случи на събитието "Friday Night SamckDown", провело се в "Бол Арена" в Денвър, Колорадо, през изминалата нощ.
Така Миро не успря да се изправи отново срещу Сина и да продължат една от най-големите вражди в този спорт.
Причината е, че в състезанието, което е от общо 16 кечисти, само победителят ще играе срещу 48-годишния Сина на мегашоу, което ще се проведе на 13-и декември във Вашингтон, където започна кариерата на великия кечист.
Сина и Русев имат една от най-големите вражди в развлекателния спорт, а черешката на тортата бе сблъсъкът им на Кечмания 31, провел се на 29-и март 2015-а година. Тогава Сина спира уникална серия от защити на титлата на Америка на Русев в битката за пояса.
Там българинът се появи с танк, превръщайки откриването си в едно от най-впечатляващите в кеча в исторически план.
