ЦСКА е домакин на Локомотив Пловдив в мач от междинния 18-и кръг на Първа лига. Срещата на Националния стадион "Васил Левски" започва в 18:00 часа и ще бъде ръководена от Димитър Димитров.

Играчите на Христо Янев се намират на 5-о място с 28 точки. "Армейците" са в серия от 6 поредни победи в шампионата, а като домакини имат 4 победи, 3 равенства и 1 загуба при голова разлика 14:6. Последният мач между двата тима завърши 1:0 за пловдивчани.

Възпитаниците на Душан Косич са 4-ти с 29 точки. "Смърфовете" спечелиха 1 от последните си 5 мача в първенството, а като гости имат 1 победа, 6 равенства и 1 загуба при голова разлика 9:12. Локомотив има три победи в последните си 5 официални срещи с "червените".

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на столичани е 1.41, докато този за гостите е 8.00. Равенството е оценено на 4.50.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за ЦСКА е оценен на 1.42, докато евентуален триумф на Локомотив е със ставка 8.00. Равенството е оценено на 4.33.