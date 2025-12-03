Черно море обърна Берое до 2:1 в 18-ия кръг от Първа лига. Срещата бе на стадион "Берое".откри за домакините във втората минута от добавеното време на първата част чрез пас наизравни в 54-ата предида донесе успеха за варненци в четвъртата минута от добавеното време на втората част.Берое е 13-и в подреждането, имащ 15 точки. Черно море е четвърти, събирайки 30. С толкова е и третият Лудогорец, чиято голова разлика е по-добра.