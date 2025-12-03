Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Черно море обърна Берое до 2:1 в 18-ия кръг от Първа лига. Срещата бе на стадион "Берое".

Тижан Сонха откри за домакините във втората минута от добавеното време на първата част чрез пас на Алберто Саидо ТахероГеорги Лазаров изравни в 54-ата преди Густаво да донесе успеха за варненци в четвъртата минута от добавеното време на втората част.

Берое е 13-и в подреждането, имащ 15 точки. Черно море е четвърти, събирайки 30. С толкова е и третият Лудогорец, чиято голова разлика е по-добра.