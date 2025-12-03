Сподели Сподели
Старши треньорът на Черно море - Илиан Илиев бе доволен от обрата над Берое в Стара Загора от 18-ия кръг в Първа лига. Спецът поясни, че отборът му е сторил необходимото за постигане на крайния резултат.

"Дори да не бяхме победили направихме това, което трябва - борихме се за всяка топка. На полувремето трябваше малко да се успокоим. Ако бяхме тръгнали да играем по-хаотично, нямаше да обърнем. Характерът е важен. Трети мач играем срещу отбор, който сменя треньора. Съдбата ни върна в последната минута това, което ни взе в предишни мачове", заяви той.

"Играхме срещу добър отбор, който имаше план как да ни победи. Направиха няколко опасни контраатаки. След две загуби ще сме малко по-спокойни. Събра им се на футболистите, защото знам, че имаме потенциал да играем по-добър футбол. До 20-ата минута имахме 3  ситуации да вкараме гол. Това е част от играта", продължи Илиев.

"В момента е по-важна победата, отколкото тези 500 мача. Добро постижение, от доста години съм във футбола. Другото е, че съм доста уморен, но пък желанието ми за работа в такива моменти си заслужава. Когато имаш 7 поредни победи, самочувствието на ЦСКА със сигурност е по-различно. Надявам се тази победа да ни даде малко повече спокойствие и самочувствие, и да им се противопоставим", допълни специалистът с поглед към дуела срещу "червените".