Илиан Илиев бе доволен от обрата над Берое в Стара Загора от 18-ия кръг в Първа лига. Спецът поясни, че отборът му е сторил необходимото за постигане на крайния резултат.
"Дори да не бяхме победили направихме това, което трябва - борихме се за всяка топка. На полувремето трябваше малко да се успокоим. Ако бяхме тръгнали да играем по-хаотично, нямаше да обърнем. Характерът е важен. Трети мач играем срещу отбор, който сменя треньора. Съдбата ни върна в последната минута това, което ни взе в предишни мачове", заяви той.
"Играхме срещу добър отбор, който имаше план как да ни победи. Направиха няколко опасни контраатаки. След две загуби ще сме малко по-спокойни. Събра им се на футболистите, защото знам, че имаме потенциал да играем по-добър футбол. До 20-ата минута имахме 3 ситуации да вкараме гол. Това е част от играта", продължи Илиев.
"В момента е по-важна победата, отколкото тези 500 мача. Добро постижение, от доста години съм във футбола. Другото е, че съм доста уморен, но пък желанието ми за работа в такива моменти си заслужава. Когато имаш 7 поредни победи, самочувствието на ЦСКА със сигурност е по-различно. Надявам се тази победа да ни даде малко повече спокойствие и самочувствие, и да им се противопоставим", допълни специалистът с поглед към дуела срещу "червените".
Илиан Илиев: Направихме това, което трябва
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Facebook: PFC Cherno more
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Още от категорията
/
11-те на Берое и Спартак
21.11
Филип Кръстев: В българските школи от 12-годишни не правим нищо, заради корупция футболът ни е на това ниво
19.11
Държава с по-малко население от Област Варна и Област Пловдив, с шанс за бараж за Мондиал 2026
16.11
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.