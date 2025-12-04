Пред пълни трибуни в "Падел Арена Варна“ се проведе втория международен турнир в този набиращ все по голяма популярност спорт – организиран от “Падел клуб Варна" с подкрепата на Дирекция "Спорт“ към Община Варна.Зрителите наблюдаваха невероятен падел и страхотни отигравания в зрелищната двудневна надпревара, в която се включиха 180 състезатели от 8 държави, като медалистите бяха определени след много оспорвани срещи.Във финалния сблъсък на категория “Platinum“ тандемът Вангелис Богрис/ Иван Пенев победи драматично двойката Кирил Димитров / Васко Младенов след 7:6 (5), 7:6(3), а на почетната трета позиция завършиха Павел Маринов/ Георги Стоянов.1.Калин Дончев / Александър Темов2.Емил Андреев Владимир Чанов3.Стелиан Станков /Радо Атанасов1.Емил Андреев / Роди Кузманов2.Жасмина Киселкова / Георги Киселков3.Емил Маринов Боби Йорданов1.Георги Ников / Христо Ников2.Иван Иванов / Иван Драгнев3..Александър Милев / Димитър Ангелов1.Владимир Чанов / Жасмина Киселкова2. Карина Димова / Иван Пенев3. Вилиян Денчев / Светлана НиколоваДиректор на турнира бе Николай Дойчинов, а Супервайзър Стелиaн Станков. Победителите в отделните категории получиха купи, медали, ваучери и предметни награди, като си разделиха и общия награден фонд - осигурен от организаторите, които са амбицирани проявата да стане традиционна.