Пред пълни трибуни в "Падел Арена Варна“ се проведе втория международен турнир в този набиращ все по голяма популярност спорт – организиран от “Падел клуб Варна" с подкрепата на Дирекция "Спорт“ към Община Варна.

Зрителите наблюдаваха невероятен падел и страхотни отигравания в зрелищната двудневна надпревара, в която се включиха 180 състезатели от 8 държави, като медалистите бяха определени след много оспорвани срещи.

Във финалния сблъсък на категория “Platinum“ тандемът Вангелис Богрис/ Иван Пенев победи драматично двойката Кирил Димитров / Васко Младенов след 7:6 (5), 7:6(3), а на почетната трета позиция завършиха Павел Маринов/ Георги Стоянов.

Класиране – категория "Gold“

1.Калин Дончев / Александър Темов

2.Емил Андреев Владимир Чанов

3.Стелиан Станков /Радо Атанасов

Класиране - категория "Silver“



1.Емил Андреев / Роди Кузманов

2.Жасмина Киселкова / Георги Киселков

3.Емил Маринов Боби Йорданов

Класиране - категория "Bronze“



1.Георги Ников / Христо Ников

2.Иван Иванов / Иван Драгнев

3..Александър Милев / Димитър Ангелов

Класиране - категория "Mix“

1.Владимир Чанов / Жасмина Киселкова

2. Карина Димова / Иван Пенев

3. Вилиян Денчев / Светлана Николова

Директор на турнира бе Николай Дойчинов, а Супервайзър Стелиaн Станков. Победителите в отделните категории получиха купи, медали, ваучери и предметни награди, като си разделиха и общия награден фонд - осигурен от организаторите, които са амбицирани проявата да стане традиционна.