Много емоции на турнира "VARNA PADEL OPEN "
Зрителите наблюдаваха невероятен падел и страхотни отигравания в зрелищната двудневна надпревара, в която се включиха 180 състезатели от 8 държави, като медалистите бяха определени след много оспорвани срещи.
Във финалния сблъсък на категория “Platinum“ тандемът Вангелис Богрис/ Иван Пенев победи драматично двойката Кирил Димитров / Васко Младенов след 7:6 (5), 7:6(3), а на почетната трета позиция завършиха Павел Маринов/ Георги Стоянов.
Класиране – категория "Gold“
1.Калин Дончев / Александър Темов
2.Емил Андреев Владимир Чанов
3.Стелиан Станков /Радо Атанасов
Класиране - категория "Silver“
1.Емил Андреев / Роди Кузманов
2.Жасмина Киселкова / Георги Киселков
3.Емил Маринов Боби Йорданов
Класиране - категория "Bronze“
1.Георги Ников / Христо Ников
2.Иван Иванов / Иван Драгнев
3..Александър Милев / Димитър Ангелов
Класиране - категория "Mix“
1.Владимир Чанов / Жасмина Киселкова
2. Карина Димова / Иван Пенев
3. Вилиян Денчев / Светлана Николова
Директор на турнира бе Николай Дойчинов, а Супервайзър Стелиaн Станков. Победителите в отделните категории получиха купи, медали, ваучери и предметни награди, като си разделиха и общия награден фонд - осигурен от организаторите, които са амбицирани проявата да стане традиционна.
