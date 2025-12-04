Сподели Сподели
Ботев Враца приема Спартак Варна в мач от междинния 18-и кръг на Първа лига. Двубоят на ст. "Христо Ботев" започва в 15:30 часа и ще бъде ръководен от Мартин Марков.

Ето и титулярите на Тодор Симов и Гьоко Хаджиевски:

Ботев Враца

25. Димитър Евтимов, 4. Ариан Кабаши, 5. Божидар Чорбаджийски, 9. Даниел Генов - К, 12. Илия Юруков, 14. Ромееш Ивей, 21. Радослав Цонев, 33. Кристиян Малинов, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 79. Мартин Петков

Спартак Варна

23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 4. Иван Алексиев, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 11. Александър Георгиев, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов - К, 50. Илкер Будинов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски