приемав мач от междинния 18-и кръг на Първа лига. Двубоят на ст. "Христо Ботев" започва в 15:30 часа и ще бъде ръководен от Мартин Марков.Ето и титулярите наБотев Враца25. Димитър Евтимов, 4. Ариан Кабаши, 5. Божидар Чорбаджийски, 9. Даниел Генов - К, 12. Илия Юруков, 14. Ромееш Ивей, 21. Радослав Цонев, 33. Кристиян Малинов, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 79. Мартин ПетковСпартак Варна23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 4. Иван Алексиев, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 11. Александър Георгиев, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов - К, 50. Илкер Будинов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски