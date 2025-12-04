спечели домакинството си нас 2:0 в мач от междинния 18-и кръг на Първа лига.даде аванс на врачани в 76', а малко след това стражът на домакинитебе изгонен с директен червен картон заради нарушение извън наказателното поле. Крайният резултат оформи резерватадълбоко в продължението на мача.Играчите насе изкачиха до осмо място с 24 точки, докато възпитаниците наса 12-и с 17 точки.