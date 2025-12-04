Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ботев Враца спечели домакинството си на Спартак Варна с 2:0 в мач от междинния 18-и кръг на Първа лига. 

Хосе Гайегос даде аванс на врачани в 76', а малко след това стражът на домакините Димитър Евтимов бе изгонен с директен червен картон заради нарушение извън наказателното поле. Крайният резултат оформи резервата Антоан Стоянов дълбоко в продължението на мача. 

Играчите на Тодор Симов се изкачиха до осмо място с 24 точки, докато възпитаниците на Гьоко Хаджиевски са 12-и с 17 точки.