Гьоко Хаджиевски: Това не е нашият отбор
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
"Заслужавахме поне равен. Имахме положения и контрол над мача. Те имаха два-три шута от 16-17 метра. Второто полувреме, не знам за кой път, фал - няма фал. Сигурно нашите момчета се травмират сами всичките. Имаме 15-16 футоблисти за цялото първенство. Това не е нашият отбор. Положението беше закърпено, защото няма достатъчно футболисти на някои позиции", подчерта той.
"За ВАР, 10 смени и две прекъсвания заради димки, съдията даде 7 минути, в които 3 не се играха. Разочарован съм. Ясно е, че не сме в най-добро състояние. Левски е лидер. С каквото имаме - с това ще играем", допълни спецът за предстоящото домакинство срещу Левски след 3 дни.
