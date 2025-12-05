Двубоят от 19-и кръг на Първа лига междуще бъде ръководен от перничанина. Срещата ще се проведе в събота, 6 декември, от 17:30 часа на ст. "Тича".Помощници на Любомиров ще бъдат Георги Тодоров и Мартин Венев, а 4-ти съдия е Георги Стоянов. Отговорници на ВАР са Радослав Гидженов и Кристиян Колев.