Вижте резултатите от официалния кантар на SENSHI 29
Официалният кантар на SENSHI 29 превърна хотел Ensana Aquahouse в к.к. "Св. Св. Константин и Елена“ във Варна в арена на първите големи сблъсъци – погледи, напрежение, адреналин.
На 5 декември, точно по обед, претендентите за шампионските купи застанаха лице в лице за първи път и обещаха зрелище, което ще разтърси Двореца на културата и спорта на 6 декември от 19:00 часа.
Легендата Алберт Краус лично следеше кантара и даде зелена светлина – всички бойци влязоха в категориите си. Това означава само едно: 12 взривоопасни двубоя в пет теглови категории и петима решителни български представители, които ще бранят честта на страната на международния ринг.
Последни билети за галавечерта може да закупите от Eventim.bg.
Всички резултати от официалния кантар на SENSHI 29 вижте тук:
Двубой №1 – KWU Full Contact, –75 кг
Мариус Чимпоеру – 74,9 кг
Жулиен Риков – 74,5 кг
Двубой №2 – KWU Full Contact, –70 кг
Айсам Чадид (Мароко) – 69,7 кг
Драгомир Петров (България) – 70 кг
Двубой №3 – KWU Full Contact, –75 кг
Роки Гранджеан (Нидерландия) – 73 кг
Атанас Божилов (България) – 72,5 кг
Двубой №4 – KWU Full Contact, –80 кг
Петрос Де Фрейтас (Бразилия) – 76,2 кг
Майкъл Сампери (Италия) – 76,7 кг
Двубой №5 – KWU Full Contact, –85 кг
Улрик Бокеме (Швейцария) – 85 кг
Франжис Гома (Франция) – 85 кг
Двубой №6 – KWU Full Contact, –85 кг
Александру Веленчук (Молдова) – 84,9 кг
Фабиан Лорито (Италия) – 85 кг
Двубой №7 – KWU SENSHI, –70 кг
Нейтън Бендон (Англия) – 65 кг
Николас Санабрия (Колумбия) – 65 кг
Двубой №8 – KWU Full Contact, –80 кг
Сисеро Еванжелиста (Бразилия) – 76,5 кг
Ведат Ходук (Турция) – 77 кг
Двубой №9 – KWU Full Contact, 95+ кг
Флорин Иваное (Румъния) – 116,2 кг
Мантас Римдейка (Литва) – 114,8 кг
Двубой №10 – KWU Full Contact, 95+ кг
Декстър Суис (Нидерландия) – 122,8 кг
Янис Стофоридис (Гърция) – 108,8 кг
Двубой №11 – KWU Full Contact, –85 кг
Карим Мабрук (Австрия) – 84,1 кг
Али Юзеир (България) – 85 кг
Двубой №12 – KWU Full Contact, 95+ кг
Мариус Мунтеану (Румъния) – 107,6 кг
Едуард Алексанян (България) – 108,2 кг
Не пропускайте SENSHI 29 на 6 декември от 19:00 часа в зала “Конгресна" на Двореца на културата и спорта във Варна.
