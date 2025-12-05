Изгряващата звезда на България в автомобилните спортовебе наказан да стартира с три места спрямо днешното 9-о от квалификациите за Голямата награда на Абу Даби.Причината е, че по-рано днес 18-годишният българин блокира британеца Люк Браунинг в деветия завой на пистата "Яс Марина" в момент, в който пилотът на Хайтек опитваше да направи бърза обиколка.Така утре в спринта Цолов, който довършва сезона навъв Формула 2, ще започне не от 2-а, а от 5-а позиция, а в неделя българинът ще бъде 12-и на стартовата решетка за основното състезание, вместо 9-и.