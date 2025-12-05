Фратрия завърши годината с голово шоу с Хебър
Така тимът от морето ще зимува на второто място по време на зимната пауза.
Домакините откриха резултата чрез Ирхан Исуф, който бе точен в 23-ата минута. Станислав Маламов изравни само 2 по-късно.
Фратрия си върна преднината си 34-ата. Тогава точен бе Мирослав Маринов. В 57-ата Игор Мостовей спаси дузпа, отпсъдена в полза на Хебър, а изпълнител бе Маламов.
Все пак тимът от Пазарджик изравни в 85-ата чрез Константин Павлов.
Резервата Дидис Пита донесе победния гол за Фратрия. Това са се случи в 86-ата минута.
С победата Фратрия събра 41 точки като води с 8 на третия Янтра (Габрово), които са с мач по-малко.
Лидер е Дунав (Русе) с 44, но в момента тимът играе с Локомотив (Горна Оряховица).
