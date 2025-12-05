Сподели Сподели
Варненският Фратрия финишира 2025-а година с успех с 3:2 над Хебър в двубой от 19-и кръг на сезон 2025/26. 

Така тимът от морето ще зимува на второто място по време на зимната пауза. 

Домакините откриха резултата чрез Ирхан Исуф, който бе точен в 23-ата минута. Станислав Маламов изравни само 2 по-късно. 

Фратрия си върна преднината си 34-ата. Тогава точен бе Мирослав Маринов. В 57-ата Игор Мостовей спаси дузпа, отпсъдена в полза на Хебър, а изпълнител бе Маламов

Все пак тимът от Пазарджик изравни в 85-ата чрез Константин Павлов

Резервата Дидис Пита донесе победния гол за Фратрия. Това са се случи в 86-ата минута. 

С победата Фратрия събра 41 точки като води с 8 на третия Янтра (Габрово), които са с мач по-малко. 

Лидер е Дунав (Русе) с 44, но в момента тимът играе с Локомотив (Горна Оряховица).