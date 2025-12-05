В "Кенеди Център" във Вашингтон, САЩ, се проведе жребият за груповата фаза на световното първенство по футбол през 2026 година.Една от държавите домакини (другите са Мексико и Канада) на първия по рода си Мондиал с 48 отбора прие събитието, на което се решиха всички 12 потока.Актуалният световен шампион Аржентина попадна в наглед лесна група ("J") с тимовете на Австрия, Алжир и Йордания.Два световни шампиона - Испания и Уругвай попаднаха в един поток - "Н", заедно със Саудитска арабия и Кабо Верде.Легендите в различни спортове, както и спортната журналисткабяха сред тези, които помогнаха в тегленето.Световното първенство започва на 11-и юни и завършва с финала на 19-и юли.До момента са известни 42 от общо 48-те участници. Останалите шест ще бъдат определени през март чрез плейофите на УЕФА и междуконтиненталните баражи.Мексико, Южна Корея, РЮА, някого измежду Дания/Северна Македония/Чехия/ЕйреКанада, Швейцария, Катар, някого измежду Италия/Северна Ирландия/Албания/Босна и ХерцеговинаБразилия, Мароко, Хаити, ШотландияСАЩ, Австралия, Парагвай, някого измежду Турция/Румъния/Словакия/КосовоГермания, Еквадор, Кот д'Ивоар, КюрасаоНидерландия, Япония, Тунис, някого измежду Украйна/Швеция/Полша/АлбанияБелгия, Иран, Египет, Нова ЗеландияИспания, Уругвай, Саудитска арабия, Кабо ВердеФранция, Сенегал, Норвегия, някого измежду Ирак/Боливия/СуринамАржентина, Алжир, Австрия, ЙорданияПортугалия, Узбекистан, Колумбия, ДР КонгоАнглия, Хърватия, Панама, Гана