Кондиционен треньор, помогнал на Гарет Бейл и Тио Уолкът, ще работи в Лудогорец
Филипс е висококвалифициран специалист с богат международен опит. Последно работи като оглавяващ и контролиращ кондиционния процес на отборите в групата "Ред Бул Сокър“, където негови шефове са Юрген Клоп и Марио Гомес. Бил е ръководител на научната и тренировъчната дейност в Английската футболна асоциация. Филипс има сериозен опит и в клубни отбори. Между 2020 г. и 2022 г. е част от руския ФК Краснодар, а преди това работи в Малмьо, Ал Ахли, Куинс Парк Рейнджърс, Нантонг Жиюн и Саутхамптън. Професионалната му кариера започва именно в клуба от Южна Англия, където участва в развитието на редица играчи, впоследствие превърнали се в световни звезди — Гарет Бейл, Тио Уолкът, Нейтън Дайър и Алекс Окслейд-Чембърлейн.
"Впечатлен съм от Лудогорец. Отборът се представя невероятно през последните 14 години. Привлича ме проектът и визията за бъдещето в Лудогорец“, заяви Джон Филипс.
