Тимът на Черно море приема ЦСКА в двубой от 19-и кръг на Първа лига.Мачът започва в 17:30 часа на стадион "Тича" във Варна.Вече са ясни и стартовите състави на двата отбора:81. Кристиан Томов – 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 8. Асен Дончев, 26. Жоао Бандаро, 71. Васил Панайотов (К), 10. Асен Чандъров, 29. Берк Бейхан, 39. Николай Златев, 99. Уеслен, 19. Георги Лазаров21. Фьодор Лапоухов – 2. Давид Пастор, 4. Адриан Лапеня (К), 5. Лумбард Делова, 6. Бруно Жордао, 9. Леандро Годой, 17. Анхело Мартино, 28. Йоанис Питас, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 99. Джеймс Ето‘о