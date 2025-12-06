Сподели Сподели
Тимът на Черно море приема ЦСКА в двубой от 19-и кръг на Първа лига. 

Мачът започва в 17:30 часа на стадион "Тича" във Варна. 

Вече са ясни и стартовите състави на двата отбора: 

Ето ги и тях: 

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Кристиан Томов – 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 8. Асен Дончев, 26. Жоао Бандаро, 71. Васил Панайотов (К), 10. Асен Чандъров, 29. Берк Бейхан, 39. Николай Златев, 99. Уеслен, 19. Георги Лазаров

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов – 2. Давид Пастор, 4. Адриан Лапеня (К), 5. Лумбард Делова, 6. Бруно Жордао, 9. Леандро Годой, 17. Анхело Мартино, 28. Йоанис Питас, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 99. Джеймс Ето‘о