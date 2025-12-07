Левски гостува на Спартак Варна във втория неделен мач от 19-ия кръг в Първа лига. С него за двата отбора ще приключи есенният полусезон от първенството. Той ще е на "Коритото" с начален час 17:00.Домакините са 12-и със 17 точки в таблицата. Головата им разлика е 17:27. Те са само с точка в последните си 5 двубоя, която дойде при 0:0 срещу Берое в Стара Загора.Левски е начело, имащ 41 точки. Головата разлика на отбора е 40:11, което е най-доброто нападение и най-здравата отбрана. Въпреки това "сините" загубиха" гостуването си на Славия в столичното дерби през седмицата преди 3 дни. Сега възпитаниците на Хулио Веласкес ще искат да се реваншират пред привържениците си, за да запазят преднината си спрямо втория ЦСКА 1948, която сега е 5 точки преди домакинството на "червените" срещу последния Добруджа утре.По-рано този сезон през август в четвъртия кръг Левски взе превес вкъщи след 2:1. Другият днешен двубой е Берое - Септември.