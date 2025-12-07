Сподели Сподели
Карл Фабиен се връща в групата на Левски за гостуването на Спартак Варна, но Алдаир още го няма, а отсъства и Рилдо. Крилото Фабиен лекува травма и не е играл от края на октомври.

Групата за Варна:

78. Мартин Луков, 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 6. Цунами, 7. Фабио Лима, 10. Асен Митков, 12. Мустафа Сангаре, 17. Евертон Бала, 18. Гашпер Търдин, 22. Мазир Сула, 31. Никола Серафимов, 47. Акрам Бурас, 50. Кристиан Димитров, 70. Георги Костадинов, 71. Оливер Камдем, 77. Борислав Рупанов, 88. Марин Петков, 95. Карл Фабиен, 99. Радослав Кирилов

Това е последен шампионатен мач и за двата състава преди зимната пауза. Другата седмица Спартак ще приеме Ботев Пловдив в 1/8-финалите за Купата, а Левски ще посрещне Витоша, след което идва ваканцията за празниците.