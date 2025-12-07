Карл Фабиен се връща в групата на Левски за гостуването на Спартак Варна, но Алдаир още го няма, а отсъства и Рилдо. Крилото Фабиен лекува травма и не е играл от края на октомври.Групата за Варна:Това е последен шампионатен мач и за двата състава преди зимната пауза. Другата седмица Спартак ще приеме Ботев Пловдив в 1/8-финалите за Купата, а Левски ще посрещне Витоша, след което идва ваканцията за празниците.