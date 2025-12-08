Добруджа ще опита да шокира отново втория в Първа лига днес
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: ФК Добруджа 1919
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Мачът на стадион "Дружба" в Добрич започва в 15:00 часа българско време.
Домакините се намират на незавидната последна (16-а) позиция във временното класиране с актив от едва 11 точки.Тимът е в серия от 4 мача без успех за първенство.
ЦСКА 1948 са на другия полюс. Столичани са втори с 36 пункта, а при успех днес ще намалят изоставането си от лидера Левски на 5 точки.
В директните двубои Добруджа постигна победа в предходния дуел - 2:0 като домакин, а другите две срещи между тях, играни във Втора лига през сезон 2018/19, финишираха при нулеви равенства.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.