Динамичен уикенд, наситен с много емоции, съпътства ватерполистите на "Комодор" на басейн "Диана" в столицата.Варненци нанесоха поражение на отбора на "Локомотив" в двубой от група "Елит" при 18-годишните – 24:14 и допуснаха минимална загуба с гол разлика от ЦСКА при мъжете – 16:17."Получи се бърз, напрегнат двубой. Срещу ЦСКА контролирахме една трета от мача. След това съперникът започна да надделява. Разменихме си голове и в четвъртата част се стигна до изравняване.Три минути и половина преди края имахме две ситуации, които не успяхме да реализираме и изостанахме в резултата. В края наваксахме с два гола, но това не беше достатъчно, за да се поздравим с успех. Загухме с гол разлика. Мачът беше изключително динамичен и стойностен", коментира треньорът на "Комодор" Николай Николов – Майката.В навечерието на новогодишните празници на "Комодор" предстои последен мач при мъжете – в събота, 13 декември от 18,30 ч - срещу отбора на "Спартак" (Варна)."Така ще изпратим годината. Всички състезатели са здрави, надявам се да мога да ги използвам пълноценно. Ще е оспорван и атрактивен мач", добави Майката.В група "Елит" при 18-годишните през уикенда отборът на "Комодор" нанесе поражение на "Локомотив" в столицата – 24:14."Разликата в класите беше очевидна. Успях да извъртя целия състав. Изпробвах някои неща. Постоянно водехме в резултата и логично победихме", обобщи Николов.