Ватерполният "Комодор" с победа и минимална загуба в столицата
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Варненци нанесоха поражение на отбора на "Локомотив" в двубой от група "Елит" при 18-годишните – 24:14 и допуснаха минимална загуба с гол разлика от ЦСКА при мъжете – 16:17.
"Получи се бърз, напрегнат двубой. Срещу ЦСКА контролирахме една трета от мача. След това съперникът започна да надделява. Разменихме си голове и в четвъртата част се стигна до изравняване.Три минути и половина преди края имахме две ситуации, които не успяхме да реализираме и изостанахме в резултата. В края наваксахме с два гола, но това не беше достатъчно, за да се поздравим с успех. Загухме с гол разлика. Мачът беше изключително динамичен и стойностен", коментира треньорът на "Комодор" Николай Николов – Майката.
В навечерието на новогодишните празници на "Комодор" предстои последен мач при мъжете – в събота, 13 декември от 18,30 ч - срещу отбора на "Спартак" (Варна).
"Така ще изпратим годината. Всички състезатели са здрави, надявам се да мога да ги използвам пълноценно. Ще е оспорван и атрактивен мач", добави Майката.
В група "Елит" при 18-годишните през уикенда отборът на "Комодор" нанесе поражение на "Локомотив" в столицата – 24:14.
"Разликата в класите беше очевидна. Успях да извъртя целия състав. Изпробвах някои неща. Постоянно водехме в резултата и логично победихме", обобщи Николов.
Още от категорията
/
Никола Цолов: Поздравления, братко! Радвам се, че ще споделя като твой съотборник последното ти състезание във Формула 2
02.12
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.