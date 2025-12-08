Мохамед Салах по адрес на мениджъра на Ливърпул Арне Слот.
Припомняме, че египтянинът се ядоса след като не бе титуляр в последните три тима на "мърсисайдци" и коментира пред медии, че се търси само в него вината за лошото представяне на актуалния английски шампион.
"Той абсолютно разрушава наследството си в Ливърпул. Би било тъжно да го опетни изцяло. Не подхожда правилно към ситуацията“, коментира Рууни.
"Арне Слот (б.а. мениджър на Ливърпул) трябва да наложи авторитета си, да го привика и да каже: "Ти няма да пътуваш с отбора – това, което каза, е недопустимо.“ Да замине за Купата на африканските нации и да остави нещата да се успокоят. Ако бях на мястото на Слот, никога нямаше да го пусна в отбора“, добави още англичанинът.
"Той сам вреди на отбора с думите си. Сигурен съм, че след няколко години ще съжалява за това, което каза“, каза още той.
Ливърпул заема 9-ата позиция в Премиършип, като в последните си 10 двубоя има едва 2 победи.
Уейн Рууни за думите на Мохамед Салах: Той сам вреди на отбора на Ливърпул
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© tntsports.co.uk
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.