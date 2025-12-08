Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
От 3 до 5 декември 2025 г., в гр. Казанлък се проведе  Републикански преглед по стрелба с пистолет, за служители на МВР.

Представителните отбори на ОДМВР - Варна се класираха в челната тройка.

Отборът на мъжете зае първо място, тимът на жените - трета позиция, а в комплексното представяне – варненските полицаи застанаха на третата стълбичка. 

В надпреварата взеха  участие 32 екипа, а състезателите - около 130 човека. В индивидуалните награди, медали взеха по един представител от мъжете и жените, от ОДМВР Варна.