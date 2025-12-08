От 3 до 5 декември 2025 г., в гр. Казанлък се проведе Републикански преглед по стрелба с пистолет, за служители на МВР.Представителните отбори на ОДМВР - Варна се класираха в челната тройка.Отборът на мъжете зае първо място, тимът на жените - трета позиция, а в комплексното представяне – варненските полицаи застанаха на третата стълбичка.В надпреварата взеха участие 32 екипа, а състезателите - около 130 човека. В индивидуалните награди, медали взеха по един представител от мъжете и жените, от ОДМВР Варна.