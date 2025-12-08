Годината е към своя край и е време за класации, подредби и награди. Във връзка с гласуването в анкетата до спортните журналисти - "Спортист на годината на България за 2025-а година" от "Фокус" попитахме столичани кой намират за най-заслужил да вземе приза.Масовото мнението си хората дадоха за звездата ни във вдигането на тежести, който през 2025-а стана отново световен и европейски шампион, както и световен рекордьор.Имаше и такива за първия българин, победител в старт от Световна купа по ски-алпийски дисциплини -, както и за звездата ни в тенисаГлас получи и талантът ни в моторните спортове, който този сезон стана вицешампион във Формула 3, подписа с Формула 2 и се превърна в първият българин с подиум от Ф2.Футболният националсъщо бе сред избраните от хората в анкетата ни.Всички мения чуйте в прикачения файл.Заб. В анкетата "Спортист на годината на България" могат да гласуват само спортни журналисти, а крайната дата за гласуване е 20-и декември 2025-а година.