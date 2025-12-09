Сподели Сподели
Италианският колос Интер приема днес английския гранд Ливърпул в най-интересния двубой от днешната програма на основната фаза в Шампионска лига. 

Мачът започва в 22:00 часа българско време на стадион "Сан Сиро" в Милано. 

Домакините се намират на 4-а позиция с 12 точки във временното класиране като през предходния кръг спряха серия от 4 поредни победи, падайки от Атлетико (Мадрид) с 1:2. 

Ливърпул са 13-и с 9 пункта. Разклатените шампиони на Англия, които ще бъдат без скандалната звезда Мохамед Салах, загубиха в предния кръг от нидерландския ПСВ (Айндховен) с разгромното 1:4. 

В директните срещи Ливърпул има 3 успеха срещу 1 за "нерадзурите". Всичките двубои между тях са били в Шампионска лига.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на "нерадзурите" е 1.94, докато този за гостите - 3.66. Равенството е оценено на 3.80.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Интер е оценен на 1.95, докато евентуален триумф на Ливърпул е със ставка 4.00. Равенството е оценено на 3.95.