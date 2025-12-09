100 състезатели се бориха в надпреварата по спортно ориентиране във Варна
100 състезатели от 6 клуба в страната се включиха в надпреварата, като бяха разделени в 24 възрастови групи при мъжете и жените. След много оспорвана надпревара първи в отборното класиране се наредиха представителите на "Бегун“ (Варна), следвани от "Компас крос“ (Варна) и "Добротица“ (Добрич), като по традиция домакините участват извън класирането.
Победителите в отделните категории бяха наградени с купи и медали, а специален приз от Българска федерация по ориентиране за 80-годишния си юбилей, получи един от доайените на варненското спортно ориентиране Тодор Стаменов, който му бе връчен от главния съдия на състезанието Димитър Календжиев.
С тази проява се слага край на спортно-състезателния сезон в спортното ориентиране у нас.
