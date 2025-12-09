При отлична организация в района на спортна база "Академик“ край Варна се проведе 54-ото издание на състезанието по спортно ориентиране за Купа "8 декември“ – организирано от СКО "Академик“ с подкрепата на Община Варна и Българска федерация по ориентиране.100 състезатели от 6 клуба в страната се включиха в надпреварата, като бяха разделени в 24 възрастови групи при мъжете и жените. След много оспорвана надпревара първи в отборното класиране се наредиха представителите на "Бегун“ (Варна), следвани от "Компас крос“ (Варна) и "Добротица“ (Добрич), като по традиция домакините участват извън класирането.Победителите в отделните категории бяха наградени с купи и медали, а специален приз от Българска федерация по ориентиране за 80-годишния си юбилей, получи един от доайените на варненското спортно ориентиране Тодор Стаменов, който му бе връчен от главния съдия на състезанието Димитър Календжиев.С тази проява се слага край на спортно-състезателния сезон в спортното ориентиране у нас.