Ето кой е спортист №1 на варненското спортно училище за 2025 г.
Наградата бе връчена от заместник-кмета на Община Варна Илия Коев на треньора му в ТК "Супер спорт“ Кристин Грозданов, а на церемонията присъстваха и родителите на големия ни талант.
Останалите номинирани бяха в спортовете:
- Бокс - Андриан Стойков с треньор на Георги Бояджиев;
- Вдигане на тежести - Мария-Александра Арнаудова, Софиа Стефанова, Белослава Колева, Симеон Арнаудов, Константин Балинов, Атанас Атанасов с треньор Живко Николов;
- Кикбокс - Артем Калев, Милен Миленов и Станислав Вълев с треньори Красимир Кирилов и Кузман Христов;
- Лека атлетика – Емили Кирякова с треньор Руслан Грозданов;
- Спортна гимнастика – Борислав Жеков с треньор Тодор Тодоров;
- Спортна стрелба – Моника Панайотова с треньор Нина Дякова;
- Художествена гимнастика – Анастасия Калева и Елена Христова с треньор Филипа Филипова.
Специални гости на церемонията бяха още директорът на ОП "Спорт-Варна“ Юрджан Ахмед, районни кметове, представители на различни институции в града, които бяха поздравени с изпълнения по художествена гимнастика, кикбокс, бокс, фехтовка и спортна стрелба.
Директорът на едно от водещите спортни училища у нас Евелина Янчева благодари на всички свои възпитаници за постигнатите високи резултати през тази година и им пожела нови и още по големи успехи през 2026 г.
