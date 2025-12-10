Двукратният шампион от турнирите по тенис Уимбълдън и Ю Ес Оупън при юношите Иван Иванов бе определен за спортист №1 на варненското спортно училище "Георги Бенковски“ за 2025 г. Той не можа да присъства на церемонията, но изпрати видеопослание с благодарности от Академията на Рафаел Надал в Испания.Наградата бе връчена от заместник-кмета на Община Варна Илия Коев на треньора му в ТК "Супер спорт“ Кристин Грозданов, а на церемонията присъстваха и родителите на големия ни талант.Останалите номинирани бяха в спортовете:- Бокс - Андриан Стойков с треньор на Георги Бояджиев;- Вдигане на тежести - Мария-Александра Арнаудова, Софиа Стефанова, Белослава Колева, Симеон Арнаудов, Константин Балинов, Атанас Атанасов с треньор Живко Николов;- Кикбокс - Артем Калев, Милен Миленов и Станислав Вълев с треньори Красимир Кирилов и Кузман Христов;- Лека атлетика – Емили Кирякова с треньор Руслан Грозданов;- Спортна гимнастика – Борислав Жеков с треньор Тодор Тодоров;- Спортна стрелба – Моника Панайотова с треньор Нина Дякова;- Художествена гимнастика – Анастасия Калева и Елена Христова с треньор Филипа Филипова.Специални гости на церемонията бяха още директорът на ОП "Спорт-Варна“ Юрджан Ахмед, районни кметове, представители на различни институции в града, които бяха поздравени с изпълнения по художествена гимнастика, кикбокс, бокс, фехтовка и спортна стрелба.Директорът на едно от водещите спортни училища у нас Евелина Янчева благодари на всички свои възпитаници за постигнатите високи резултати през тази година и им пожела нови и още по големи успехи през 2026 г.