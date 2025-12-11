Стана ясен спортист №1 на ОСК "Черно море" - Варна за 2025 г.
Церемонията в спортния символ на Варна – Юнашкия салон бе открита от председателят на ОСК "Черно море“ проф. д-р Ара Капрелян, а след това всички присъстващи почетоха с минута мълчание паметта на един от председателите на сдружението адмирал Христо Контров.
ОСК "Черно море“ е един от малкото в страната, който успя да запази своите 13 вида спорт. В своята 112 годишна история представители на сдружението са печелили медали от световни, европейски и балкански първенства. Това е показател и за големия професионализъм на черноморските треньори.
В топ 10 на класацията място намериха още:
- Адриана Петкова и Николай Петков /ветроходство/ - треньор Светлин Попов
- Андриан Стойков /бокс/ - треньор Георги Бояджиев
- Божидар Златанов /спортна гимнастика/ - треньор Сергей Стоянов
- Виктория Иванова /худ. гимнастика/ - треньор Здравена Накева
- Дмитро Желчук /футзал/ - треньор Пламен Стойков
- Ивайло Георгиев/Силвестър Петков /акад. гребане/- треньор Йорданка Ненова
- Николай Стоянов /баскетбол/ - треньор Васил Евтимов
- Пьотр Нестеров /тенис/ - треньор Кристиян Георгиев
Победител в категория "Младо дарование“ е гимнастичката Ива Петкова, а в "Мастър“ Александър Григоров. Отбор №1 в индивидуалните спортове е ГСК "Интерком груп – Черноморски юнак“, а в колективните БК "Черно море Тича“.
Събитието бе уважено от областният управител проф. Андрияна Андреева, заместник-кметът Илия Коев, директорът на ОП "Спорт“ Юрджан Ахмед, райони кметове, директорът на СУ "Георги Бенковски“ Евелина Янчева, директорът на ДКС – Минко Христов, олимпийският шампион Ивайло Маринов, представители на различни институции и спортни деятели.
За доброто настроение на всички присъстващи се погрижиха шампионите от танцов спортен клуб "Черно море“, а празникът завърши с обща снимка за спомен и стилен коктейл.
