се изправя срещув двубой за "регулярната" световна титла на Световната боксова асоциция в тежка категория.Срещата с максимална продължителност 12 рунда по 3 минути между 44-годишния българин и 32-годишния руснак ще се проведе в петък, 12 декември, в Дубай, като се очаква двамата да излязат към ринга около 21:00 часа българско време.Това ще бъде първи мач за "Кобрата" от година насам. За последно той се би през декември 2024 г. в София, когато надви Махмуд Чар чрез единодушно съдийско решение.За последно пък Мурат бе между въжетата през август тази година, когато надви американеца Джеремая Милтън чрез технически нокаут в Маями.Пулев има 32 победи и 3 загуби в кариерата си, като 14 от успехите му са чрез нокаут и само едно от пораженията му дойде след изиграването на всички рундове.Гасиев, който е бивш световен шампион в две версии в полутежка категория, има 32 победи, 2 поражения и 1 "Несъстоял се" мач, като 25 от успехите му идват преждевременно, което си е сериозно предимство за руснака. Гасиев направи своя дебют в най-бляскавата дивизия на бокса през 2020 г., като при най-тежките има 6 успеха и 1 загуба. В професионалните си кариера Пулев има общо 268 рунда, със 105 повече от противника си.Българинът е по-висок с около 5 сантиметра, а предимството му в разтега е цели 10 см. И Кубрат, и Мурат са с нормален гард (водеща лява ръка).Именно лявата ръка е най-ценното оръжие в арсенала на Кубрат. С нея "Кобрата" умее да държи съперници си на прилична дистанция, от която да диктува темпото. Особено срещу по-ниски от него боксьори. Гасиев ще трябва да търси играта от близка дистанция и да търси пролуките в гарда на Пулев, но същевременно ще трябва да се пази от редките, но все още достатъчно мощни десни крошета на българина. И двамата със сигурност са се проучили добре, като нещото, за което Пулев ще трябва да внимава много са попаденията в тялото. Гасиев разполага с доста сила и с нисък център на тежестта, което го прави много опасен в редките случаи, когато двамата ще влизат на размени. Пулев е известен с "железната си брадичка", но в никакъв случай не трябва да се осланя на това си "умение", защото Гасиев ще търси всяка една удобна възможност да нанесе "златната" си комбинация - ляв ъперкът и ляво кроше в торса. Гасиев няма нужда от много пространство, за да пласира подобен тип удари. Той рядко "телеграфира" намеренията си, което може да се окаже проблем за Кубрат.Прякорът на Гасиев е "Железния". Руснакът също държи на бой и знае кога трябва да отстъпи и да търси клинч. За наша радост, Пулев е майстор на клинча и тактика от рода на тази на Тайсън Фюри срещу Дионтей Уайлдър от втория им мач би била много полезна за нашенеца.Пулев не трябва да подценява и залъгващите движения в атака на Гасиев. Той често пъти обича да "мята балтии" с дясната си ръка над гарда на съперника, след като преди това е направил фалшиво движение с лявата ръка към тялото.Имайки предвид сериозната разлика в опита, но и сериозната разлика в годините, то няма да е изненада, ако Кубрат води интензитета на битката в първите 5-6 рунда. Мнозина смятат Кубрат за еднопластов боксьор и такъв, който не обича да атакува от първия гонг, но българинът е изключително умен боец и може да скъсява ъгли, да играе от заден и преден крак и най-важното - да контрира в най-неочакваните моменти.Кардиото на Гасиев ще бъде най-големият му коз. Колкото повече се нижат рундовете, толкова повече той ще се опитва да наложи волята си. Въпреки това вярвам, че ако Кубрат използва правилно лявата си ръка (както го е правил десетки пъти) и "маркира" опонента си, то победата ще бъде негова.