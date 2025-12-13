Спартак и Ботев Пловдив ще се надлъгват за 1/4-финал в Купата
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Спартак започна от 1/16-финалите и надигра навън Ямбол за крайното 3:1 на 28 октомври. Формата на варненци е много слаба и в изминалите си 5 мача те взеха само точка в Първа лига. Тя дойде при 0:0 с Берое в Стара Загора, което отреди на състава 12-о място със 17 точки след първия полусезон.
Ботев разгроми в 1/16-финалите Спартак в Плевен на 28 октомври, когато се и включи в надпреварата. Разлика с днешния противник в първенството не е голяма. "Канарчетата" са 11-и, имащи 21 точки, а напоследък резултатите им са разнородни: две победи, две поражения и равенство. Преди седмица те загубиха от Локомотив в София след 2:3. Клубът оповести, че утре по време на коледен базар ще награди най-добрия си футболист за изминаващата година.
На 24 октомври в 13-ия кръг на Първа лига Спартак взе превес с 3:2 във Варна.
