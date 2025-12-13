Единайсетте на Спартак Варна и Ботев Пловдив
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Facebook: Botev Plovdiv
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Спартак: Илия Шаламанов, 3. Матео Петрашило, 4. Иван Алексиев, 8. Даниел Иванов, 9. Даниел Халачев, 11. Александър Георгиев, 17. Цветослав Маринов, 18. Саад Мокачар, 19. Емил Янчев, 88. Дамян Йорданов, 94. Луис Пахама
Ботев: Даниел Наумов, Никола Солдо, Никола Илиев, Тодор Неделев, Николай Минков, Енок Куатенг, Армстронг Око-Флекс, Емануел Оджо, Франклин Маскоте, Константинос Балоянис, Симеон Петров
Още по темата
/
Още от категорията
/
Мегазрелище в Шампионска лига днес! Реал приема Манчестър Сити в битка за точки и запазване на треньора
10.12
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.