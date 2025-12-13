Сподели Сподели
Спартак Пловдив посреща Ботев Пловдив във втория днешен 1/8-финал за Купата на България. Той ще е в морската ни столица от от 15:00 часа. Срещата ще е последна и за двата отбора, защото следва паузата в българския футбол за зимата.

Спартак: Илия Шаламанов, 3. Матео Петрашило, 4. Иван Алексиев, 8. Даниел Иванов, 9. Даниел Халачев, 11. Александър Георгиев, 17. Цветослав Маринов, 18. Саад Мокачар, 19. Емил Янчев, 88. Дамян Йорданов, 94. Луис Пахама

Ботев: Даниел Наумов, Никола Солдо, Никола Илиев, Тодор Неделев, Николай Минков, Енок Куатенг, Армстронг Око-Флекс, Емануел Оджо, Франклин Маскоте, Константинос Балоянис, Симеон Петров