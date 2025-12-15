Като оспорван и наситен с наелектризиращ заряд окачестви двубоя с КПС "Спартак (Варна) на "Приморски" през уикенда старши треньорът на "Комодор" (Варна) Николай Николов – Майката. Комодорци отстъпиха на съгражданите си от "Спартак" в група "Елит" при мъжете със 7:9."Стана много здрав, оспорван и интересен мач. За жалост отстъпихме на съперника. Тръгнахме в мача много добре. Вървяхме по всички показатели нормално и дойде един миг, в който не успявахме да реализираме създадените положения. Толкова много създадени положения, но нематериализирани в голове. Това доведе до загубата ни с два гола", коментира Майката.След зимната пауза "Комодор" подновява участието си в група "Елит" при мъжете на 10 януари. Тогава по програма в 18,30 селекцията на Майката среща "Аква спорт" на плувен комплекс "Приморски". На 24 януари догодина комодорци играят с "Черно море – Тича", като това ще е последният им двубой от първия дял на шампионата.Клубното ръководство обмисля лагер с контроли в Румъния преди второто завъртане на шампионата, където отборът на "Комодор" ще свери часовник с местни тимове.