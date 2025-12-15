Сподели Сподели
Септември приема Лудогорец в последния двубой от осминафиналите на турнира за Купата на България по футбол. 

Двубоят започва в 17:30 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София. 

До момента място в "Топ 8" намериха тимовете на Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев (Враца), Ботев (Пловдив), Локомотив (Пловдив) и Арда. 

Септември са в серия от 4 мача без успех за първенство. Лудогорец са на другия полюс/ Разградчани вече 6 мача не познават вкуса на загубата във всички турнири. 

В директните срещи Лудогорец няма поражение от столичани в исторически план (10 победи и 1 равенство). 

В турнира за Купата на България двата отбора играха през сезон 2019/20 като отново се срещнаха на осминафинал. Тогава Лудогорец печели с 3:0. 

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на разградчани е 1.30, докато този за домакините - 9.50. Равенството е оценено на 4.75.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Лудогорец е оценен на 1.37, докато евентуален триумф на Септември е със ставка 8.25. Равенството е оценено на 4.33.