Българската звезда в тенисаостава под номер 44 в световната ранглиста при мъжете.Класацията, особено в "Топ 100", в момента е формална, защото играчите не участват в турнири, а се готвят за следващия сезон като няма нито една промяна в стотицата.Лидер оставаот Испания. Той е следван отСред българите контузениятзагуби 48 позиции и вече е на 668-о място, като е загубил 9 точки от актива си.