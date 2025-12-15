Станаха ясни поредните първенци в Общинските ученически игри във Варна
Финалният турнир бе с участието на 13 отбора и се проведе в залата на СУ "Елин Пелин“, като в спора за титлата те надиграха трудно съперничките си от ВТГ "Г. С. Раковски“ след 25:18 и 25:23 и триумфираха без загубен гейм. Топ 4 допълниха съставите на ГПЧЕ "Йоан Екзарх“ и СУХНИ "Константин Преславски“.
В драматичен финал при юношите в тази възраст отборът на Първа ЕГ пречупи съпротивата на достойните си конкуренти от ПГ по Електротехника след инфарктен първи гейм завършил 29:27. Призовата тройка допълни тима на ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров.
При девойките XI –XII клас над всички бяха домакините от Първа ЕГ, които в спора за купата се справиха със състава на IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри“, а топ 4 оформиха отборите на III ПМГ "Академик Методий Попов“ и ПГИ "Д-р Иван Богоров“.
Приключи и турнира по баскетбол за момчета 5-7 клас. Във финалната тройка възпитаниците на ОУ "Добри Чинтулов“ записаха две победи и вдигнаха трофея , следвани от представителите на МГ "Д-р Петър Берон“ и ОУ " Н. Й. Вапцаров“.
Призьорите в четирите турнира получиха купи, медали, грамоти и предметни награди, осигурени от общинската спортна дирекция.
