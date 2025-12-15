Сподели Сподели
Старши треньорът на ПФК Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо няма да води отбора в предстоящия днес мач срещу Септември от турнира за Купата на България. Новината съобщиха от тима от Разград.

Норвежкият специалист ще отсъства по лични причини. В двубоя тимът ще бъде воден от неговия помощник Микаел Старе.

Двубоят е последен от осминафиналите в турнира за Купата на България за сезон 2025/26. 

Срещата започва в 17:30 часа на Националния стадион "Васил Левски".