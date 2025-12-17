Асен Златев: Запазвам мълчание до становището на съда
© gustomedia.bg
Пирпомняме, че по-рано днес стана ясно, че на 16-и декември в Софийски градски съд са постъпили три жалби и процедуратата по вписването в Търговския регистър на новия президент и на Управителния съвет е спряно. Исковете са от "Христо Бъчваров" (Сливен), "Аполон" (Стара Загора) и ЦСКА. Главен треньор и представляващ сливенския клуб е Пламен Братойчев, на "Аполон" водещата фигура е треньорът Евгени Танев, а на ЦСКА - Янко Георгиев, който при Стефан Ботев бе назначен за главен треньор на националните отбори. И тримата на събранието бяха сред поддръжниците на досегашния президент на БФВТ.
От щаба на звездата на България във вдигането на тежести Карлос Насар заявиха за "Фокус“, че се въздържат от коментар по случилото се за момента.
Припомняме, че олимпийският и трикратен световен шампион подкрепи Асен Златев в битката му за президент на Българска федерация по вдигане на тежести.
/
Карлос Насар: Подкрепям Асен Златев да поеме щангите! Не смятам, че Стефан Ботев ще се кандидатира отново
01.12
Мениджърът на Карлос Насар: В България не може да се разберем за договор за 3800 лева, а в чужбина му дават 120 000 долара на месец
18.10
