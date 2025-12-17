Олимпийският шампион от Москва 80' в щангите, който бе избран за нов президент на Българска федерация по вдигане на тежести чрез гласуване на Общо събрание на БФВТ, провело се в понеделник, заяви, че ще чака становище на съда и дотогава той и екипът му ще запазят мълчание относно подадените искови молби от страна на клубовете "Христо Бъчваров" (Сливен), "Аполон" (Стара Загора) и ЦСКА.Пирпомняме, че по-рано днес стана ясно, че на 16-и декември в Софийски градски съд са постъпили три жалби и процедуратата по вписването в Търговския регистър на новия президент и на Управителния съвет е спряно. Исковете са от "Христо Бъчваров" (Сливен), "Аполон" (Стара Загора) и ЦСКА. Главен треньор и представляващ сливенския клуб е, на "Аполон" водещата фигура е треньорът, а на ЦСКА -, който прибе назначен за главен треньор на националните отбори. И тримата на събранието бяха сред поддръжниците на досегашния президент на БФВТ.От щаба на звездата на България във вдигането на тежестизаявиха, че се въздържат от коментар по случилото се за момента.Припомняме, че олимпийският и трикратен световен шампион подкрепив битката му за президент на Българска федерация по вдигане на тежести.