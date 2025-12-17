Варненецът Иван Иванов с нов исторически успех
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Варненецът завърши годината като водач в световната ранглиста при момчетата и спечели титлите на Уимбълдън и Откритото първенство на Съединените щати.
17-годишният Иванов, който тренира в академията на Рафаел Надал, ще получи наградата си на шампионска вечеря по време на Уимбълдън през 2026-а, на която ще бъдат почетени и първенците при мъжете и жените, на двойки, при девойките и тенисистите в колички.
Световни шампиони за юноши са били имена като Иван Лендъл, Стефан Едберг, Роджър Федерер, Анди Родик, Гаел Монфис, Тейлър Фриц, Александер Зверев, Андрей Рубльов, Жоао Фонсека и др.
През 2024 година званието получи норвежецът Николай Будков Кяер.
Световни шампиони при мъжете и жените са съответно Яник Синер и Арина Сабаленка, а при девойките - Кристина Пеничкова.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.