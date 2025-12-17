От международната федерация по тенис (ITF) обявиха Иван Иванов за световен шампион при юношите. За първи път българин получава такова отличие, напомня БНР.Варненецът завърши годината като водач в световната ранглиста при момчетата и спечели титлите на Уимбълдън и Откритото първенство на Съединените щати.17-годишният Иванов, който тренира в академията на Рафаел Надал, ще получи наградата си на шампионска вечеря по време на Уимбълдън през 2026-а, на която ще бъдат почетени и първенците при мъжете и жените, на двойки, при девойките и тенисистите в колички.Световни шампиони за юноши са били имена като Иван Лендъл, Стефан Едберг, Роджър Федерер, Анди Родик, Гаел Монфис, Тейлър Фриц, Александер Зверев, Андрей Рубльов, Жоао Фонсека и др.През 2024 година званието получи норвежецът Николай Будков Кяер.Световни шампиони при мъжете и жените са съответно Яник Синер и Арина Сабаленка, а при девойките - Кристина Пеничкова.