Берое и Лудогорец закриват футболната година в родния шампионат
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: PFC Beroe Stara Zagora
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Това е отложена среща от 6-ия кръг на първенството и ще се играе днес от 17:30 ч.
Съдия на двубоя ще е Мариян Гребенчарски.
Берое са на 13-ата позиция в класирането с 16 точки и са в изключително неприятна серия без победа от близо три месеца, която коства работата на треньора им.
Лудогорец са 3-и с 34 пункта и при евентуална победа днес ще изместят ЦСКА 1948 от второто място и да намалят точковата разлика с лидера Левски.
Бетинг операторът PalmsBet.com определя следните ставки за мача днес: 10.00 коефициент за победа на Берое, 5.00 за равенство и 1.33 за победа на гостите от Разград.
BETHUB.bg предлага сходни коефициенти - 9.25 за домакинска победа, 4.75 за равенство и 1.34 за победа на Лудогорец.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
