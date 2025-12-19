ФК Аксаково ще има нова и модерна трибуна на едноименния си стадион. Това е добра новина за целия спорт в община Аксаково.Във вчерашния ден беше одобрен проект по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти за 2025г.Сега следва да бъдат изградени нова и модерна зрителска трибуна с козирка и капацитет от близо 600 седящи места. Те ще бъдат специално пригодени за хора с увреждания, като се осигурява улеснен и равен достъп до спортни и културни събития.Благодарности за бързите и професионални действия на кмета на община Аксаково инж. Атанас Стоилов и неговия екип, както и на Министерството на младежта и спорта.