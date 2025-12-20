Сподели Сподели
Черно море Тича победи гостуващия тим на Локомотив Пловдив със 107:91 (32:25, 25:22, 17:23, 33:21) в мач от 12-и кръг на Националната баскетболна лига при мъжете. Играчите на Васил Евтимов вкараха 21 от 24 наказателни изстрела и овладяха 41 борби.

Над всички за варненци бе Алонзо Гафни с 21 точки и 15 борби, докато Ламонт Уест добави 18 точки и 5 борби. За гостите най-резултатен бе Девърл Рамзи с 19 точки, 7 асистенции и 7 борби.

Черно море се намира на трето място във временното подреждане с 8 успеха и 3 загуби, докато пловдивчани са 4-ти със 7 победи и 4 поражения.