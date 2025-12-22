победи гостуващия тим нас 3:1 гейма (28:26, 25:22, 25:27, 27:25) в мач от 11-и кръг на мъжкото ни волейболно първенство.Възпитаниците насе изкачиха до 6-о място във временното подреждане с 5 победи и 5 поражения, докато варненци са 9-и с 1 успех от 10 мача.