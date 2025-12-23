Шкиперът Чавдар Александров и екипажът на яхта "Ivana&Aleks" са 46-ите носители на преходната награда за най-добро ветроходно постижение през 2025 г. – "Кор Кароли – Златен глобус“. През септември те триумфираха на Европейското първенство в клас IRC 2 в Бонифачо, Корсика и доминираха във всички стартове у нас при киловите яхти.Останалите номинирани бяха: екипажът на яхта "Nimana“ с шкипер Георги Николов за участието си в ARC (Atlantic Rally for Cruisers), изцяло женският екипаж Time2Dare с шкипер Климентина Страка за участието си във ветроходната регата Aegean 600 и Ая Касабова – световен шампион по кайтсърф до 19 г., в дисциплината Big Air.Наградата за журналистика на морска тематика на името на Тинко Трифонов на 46-ата церемония в Юнашкия салон беше присъдена на Ладислав Цветков, мултимедиен репортер в BTV новините. Той е автор на филмите "Мисия Черно море: Климатични промени“, "Мисия Черно море: Да хванеш гората“ и "Мисия плаване“, който бе част от конкурсната програма на "Банско филм фест 2025“. Номинирани в тази категория бяха още Maritime.bg и екип на РТВЦ Варна, БНТ.Заради приноса си в развитието на българското ветроходство и повод 80-годишния му юбилей със специален плакет бе удостоен Никола Александров – Никоса.