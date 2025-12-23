Президентът на "Комодор" (Варна) Деян Радев: Спектакълът водна топка е екипен труд!
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Треньорите в ролята на режисьори
Режисьорите – това са нашите прекрасни треньори - Николай Николов – Майката, Константин Бурназов и Ардашес Ованесян, и, разбира се, главните действащи лица – състезателите. Шампиони при 14 и 18-годишните и вицешампиони във възраст U 16 и мъже.
Тази емоционална изповед направи по време на стилен коктейл в навечерието на 2026 г. президентът на "Комодор" (Варна) Деян Радев. На тържеството на клуба в галерия "Графит" отец Дончо благослови комодорци и постави акцент върху това, че спортът учи на изконни ценности и добродетели.
По пътя към успеха
"Първата предпоставка за успехите е базата. Без база водна топка не може да се развива. Благодарим на управата на Община Варна, че имаме най-добрата база за развитието на водна топка в България! Треньорският ни екип е окомплектован – има достатъчно опит, познания и възможности, много е сплотен. Именно вследствие на това са резултатите, които постигаме. Другото много важно, нещо, което ни донесе успеха, е перфектната симбиоза между родители, треньори и състезатели в клуба. Тя се утвърди през годините. Бих желал да подчертая, че през последните 5 години клубното ръководство обърна "Комодор" към масовия спорт.
Преди това клубът беше малко по-затворен. Решихме да се обърнем към масовостта, а това даде възможност и за по-добра селекция. Нашият спорт е напълно аматьорски, труден за практикуване, а факторите, които визирах, начертаха пътя ни към успеха. И в природата, и в спорта има цикличност – от една възраст преливат състезатели към друга. Във Варна освен "Комодор", добре работят и другите клубове. Ако и в новата година завоюваме две титли, би било чудесно! Водната топка трябва да се превърне в спорт № 1 за Варна", коментира Деян Радев.
Спорт и образование вървят ръка за ръка
Президентът на комодорци отправи пожелание към ватерполистите да бъдат живи и здрави и да тренират редовно, защото без работа няма успехи. "Времето, отделено за тренировки, не пречи на развитието на образованието на състезателите. Нека намират време да се отдават на любимия спорт, а резултатите ще дойдат", убеден е Радев. Той благодари и на дарителите на клуба, които са неотлъчно до "Комодор".
Спортът като удоволствие и забавление
Главният треньор на "Комодор" Николай Николов – Майката, сподели, че ръководители, треньори и състезатели влизат в новата година с позитивни мисли, с желание за още по-добро развитие и успехи! "Най-вече нека бъдем здрави, радостни, щастливи, да се забавляваме от това, което вършим, за да върви безапелационно дейността, която сме подели. Изпращаме една от най-хубавите ни години в клубната история като постижения. Надявам се през 2026 г. да продължим по същия начин. Пожелавам здраве и светли празници на всички! Нека влезем в новата година с късмет!", обобщи Майката.
Не се отказвайте, дори когато ви е най-трудно!
Членовете на Управителния съвет на "Комодор", които са емблематични ватерполисти за България - Добромир Вълев и Иван Дараданов, поздравиха състезателите за постигнатите успехи през годината и им пожелаха когато им е най-трудно, да проявяват упоритост, старание и воля и да не се отказват, защото това е пътят към успеха. Силни послания, наситени с благодарност и признание към ръководството и треньорския екип, отправиха и родителите на ватерполистите.
Успехи на клуба пожела Кристиан Димитров, директор на общинската дирекция "Спорт".
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.