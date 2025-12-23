"Комодор" (Варна) изпраща най-успешната година в клубната си история! Водната топка е истински спектакъл, в който има няколко важни фигури.Режисьорите – това са нашите прекрасни треньори - Николай Николов – Майката, Константин Бурназов и Ардашес Ованесян, и, разбира се, главните действащи лица – състезателите. Шампиони при 14 и 18-годишните и вицешампиони във възраст U 16 и мъже.Тази емоционална изповед направи по време на стилен коктейл в навечерието на 2026 г. президентът на "Комодор" (Варна) Деян Радев. На тържеството на клуба в галерия "Графит" отец Дончо благослови комодорци и постави акцент върху това, че спортът учи на изконни ценности и добродетели."Първата предпоставка за успехите е базата. Без база водна топка не може да се развива. Благодарим на управата на Община Варна, че имаме най-добрата база за развитието на водна топка в България! Треньорският ни екип е окомплектован – има достатъчно опит, познания и възможности, много е сплотен. Именно вследствие на това са резултатите, които постигаме. Другото много важно, нещо, което ни донесе успеха, е перфектната симбиоза между родители, треньори и състезатели в клуба. Тя се утвърди през годините. Бих желал да подчертая, че през последните 5 години клубното ръководство обърна "Комодор" към масовия спорт.Преди това клубът беше малко по-затворен. Решихме да се обърнем към масовостта, а това даде възможност и за по-добра селекция. Нашият спорт е напълно аматьорски, труден за практикуване, а факторите, които визирах, начертаха пътя ни към успеха. И в природата, и в спорта има цикличност – от една възраст преливат състезатели към друга. Във Варна освен "Комодор", добре работят и другите клубове. Ако и в новата година завоюваме две титли, би било чудесно! Водната топка трябва да се превърне в спорт № 1 за Варна", коментира Деян Радев.Президентът на комодорци отправи пожелание към ватерполистите да бъдат живи и здрави и да тренират редовно, защото без работа няма успехи. "Времето, отделено за тренировки, не пречи на развитието на образованието на състезателите. Нека намират време да се отдават на любимия спорт, а резултатите ще дойдат", убеден е Радев. Той благодари и на дарителите на клуба, които са неотлъчно до "Комодор".Главният треньор на "Комодор" Николай Николов – Майката, сподели, че ръководители, треньори и състезатели влизат в новата година с позитивни мисли, с желание за още по-добро развитие и успехи! "Най-вече нека бъдем здрави, радостни, щастливи, да се забавляваме от това, което вършим, за да върви безапелационно дейността, която сме подели. Изпращаме една от най-хубавите ни години в клубната история като постижения. Надявам се през 2026 г. да продължим по същия начин. Пожелавам здраве и светли празници на всички! Нека влезем в новата година с късмет!", обобщи Майката.Членовете на Управителния съвет на "Комодор", които са емблематични ватерполисти за България - Добромир Вълев и Иван Дараданов, поздравиха състезателите за постигнатите успехи през годината и им пожелаха когато им е най-трудно, да проявяват упоритост, старание и воля и да не се отказват, защото това е пътят към успеха. Силни послания, наситени с благодарност и признание към ръководството и треньорския екип, отправиха и родителите на ватерполистите.Успехи на клуба пожела Кристиан Димитров, директор на общинската дирекция "Спорт".