През уикенда при отлична организация и перфектно съдийство в МСК "Владислав Варненчик“ на морската столица се проведоха финалните турнири по хандбал за V-VII клас – организирани от дирекция "Спорт“ към Община Варна.При момчетата над всички бе отбора на СУ "Димчо Дебелянов“, който във финала победи представителите на ОУ "Стоян Михайловски“ с 21:15 и за първи път вдигна купата. В спора за третото място тима на ОУ “Захари Стоянов“ не остави шансове на състава на ОУ "Патриарх Евтимий“.При момичетата възпитаниците на ОУ “Стоян Михайловски“ взеха реванш след две убедителни победи във финалната тройка срещу ОУ “Захари Стоянов“ и ОУ "Черноризец Храбър“, които завършиха съответно втори и трети в крайното класиране.С участието на 13 отбора в залата на Първа езикова гимназия завърши и финалния турнир по волейбол при юношите XI-XII клас. След интересни и оспорвани двубои шампион стана отбора на МГ "Д-р Петър Берон“, следван от съставите на ПГ КМКС "Акад. Благовест Сендов“, ПГИТ "Д-р Иван Богоров“ и ВТГ "Г. С. Раковски“.Всички призьори получиха купи, медали, грамоти и предметни награди – осигурени от общинската спортна дирекция. Надпреварите от Общинският кръг на Ученическите игри се подновяват в средата на януари 2026 г., с турнирите по шах и бадминтон.