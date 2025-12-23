Черно море постигна пета поредна победа в НБЛ. Баскетболистите на Васил Евтимов се справиха с новака в елита Ботев след 96:76 като гост в "Арена Ботевград“. Освен без Павле Джуришич, в срещата домакините бяха и без капитана си Георги Герганов, който бе в залата, но не по-екип. За съперника Алонзо Гафни не се появи в игра, макар да бе в групата.бе най всички за победителите с 18 точки, като добави и 11 борби. От Ботевзаписа 17 точки, 5 борби и 5 асистенции в рамките на 35 минути.Варненци вече са с баланс 9-3 и са втори в подреждането, а в последния кръг за годината ще приемат Рилски спортист. Отборът на Йован Попович е с 5-7 и вече с 3 поредни поражения, като няма повече срещи през годината. Ботев е седми в класирането.